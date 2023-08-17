الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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السويد ترفع تقديرها للتهديدات الإرهابية إلى المستوى الثاني

منذ ساعة واحدة
علم السويد

علم السويد

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ذكرت صحيفة داجنز نيهتر اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن جهاز الأمن السويدي سيرفع تقديره للتهديد الإرهابي للبلاد إلى ثاني أعلى مستوى.

وقالت الصحيفة إن مستوى التهديد سيرتفع إلى الرابع من الثالث على مؤشر من خمسة مستويات. والمستوى الخامس هو الأعلى من حيث مستوى التهديد.

وذكر جهاز الأمن السويدي في بيان أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الأمن القومي في وقت لاحق اليوم الخميس. ولم يرد الجهاز حتى الآن على طلب للتعقيب.

وشهدت السويد والدنمرك المجاورة عددا من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة جرى خلالها حرق نسخ من المصحف أو غير ذلك من الأنشطة المناهضة للإسلام، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في البلدان المسلمة ومخاوف من شن هجمات في الداخل.

    المصدر :
  • رويترز

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