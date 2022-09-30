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السويد تستأنف صادرات العتاد العسكري لتركيا

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2022 3:58 مساءً
علما السويد وتركيا

علما السويد وتركيا

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قالت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية في السويد (آي.إس.بي) (الجمعة 30-9-2022) إنها استأنفت إصدار تراخيص صادرات العتاد العسكري لتركيا متراجعة بذلك عن حظر يسري منذ عام 2019.

وقالت الهيئة إن التراجع عن هذه السياسة يرتبط بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقدمت به الدولة الواقعة في شمال أوروبا في وقت سابق من العام الجاري بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبدأت (آي.إس.بي) منح تراخيص التصدير خلال الربع الثالث من العام الجاري لكنها لم تكشف عن الشركات أو المنتجات الحاصلة على الموافقة.

وحظرت السويد وفنلندا صادرات الأسلحة لتركيا بعد توغلها في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتصنف تركيا الوحدات منظمة إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني.

وقالت تركيا في مايو أيار إنها تلقت إشارات إيجابية فيما يتعلق برفع الحظر.

وتقدمت كل من السويد وفنلندا بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي تتهمهما بفرض حظر أسلحة على أنقرة فضلا عن دعم جماعات تعتبرها إرهابية.

وسحبت تركيا الاعتراض خلال قمة للحلف في يونيو حزيران، مقابل ما وصفتها بمكاسب ملموسة بشأن القضية.

    المصدر :
  • رويترز

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