السويد تستدعي سفير روسيا على خلفية بيان يقول إنها "هدف مشروع"

قالت وزارة الخارجية السويدية إنها ستستدعي اليوم الأربعاء سفير روسيا في ستوكهولم للشكوى بشأن “محاولة تدخل” في عملية طلب انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وسعت السويد وفنلندا عام 2022 إلى تقديم طلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وتطمحا لإتمام عملية الطلب العام الجاري.

وقال السفير الروسي في بيان على موقع السفارة الروسية إن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يجعل دول الشمال “هدفا مشروعا لإجراءات روسيا الانتقامية وتشمل الإجراءات ذات الطبيعة العسكرية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية لرويترز إن السفير سيُستدعى.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لوكالة تي.تي للأنباء بشكل منفرد “وزارة الخارجية تستدعي السفير الروسي للشكوى من محاولة التدخل الواضحة تلك”.