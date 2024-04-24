السويد تستعد لنسخة مميزة من مسابقة يوروفيجن مع تحديات أمنية متزايدة

قالت السويد إنها تعتزم تنظيم نسخة مبهرة لمسابقة يوروفيجن للأغنية سيشاهدها 200 مليون متابع حول العالم لكن الزوار سيواجهون إجراءات أمن مشددة في ظل احتجاجات مزمعة بسبب مشاركة إسرائيل وتغير المشهد الجيوسياسي بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقام المسابقة الأكبر من نوعها عالميا بمدينة مالمو في الفترة من السابع إلى الحادي عشر من مايو أيار، ومن المتوقع أن تجذب 100 ألف زائر لثالث أكبر مدن السويد والتي تضم عددا كبيرا من المسلمين.

ويعتزم المنظمون هذا العام تنظيم تكريم خاص لفريق إيه.بي.بي.إيه السويدي الذي فاز بمسابقة يوروفيجن قبل 50 عاما.

وتصدى اتحاد الإذاعات الأوروبية، الذي ينظم المسابقة، لدعوات استبعاد إسرائيل بسبب حربها في غزة. وألقى الجدل حول الصراع هناك بظلاله على العديد من الأحداث الثقافية في أنحاء أوروبا.

ومن المتوقع أن يتم التركيز بشكل كبير على المتسابقة الإسرائيلية إيدن جولان وأغنيتها (إعصار) إذ من المقرر تنظيم العديد من الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين خارج موقع المسابقة في مالمو.

وحصلت إسرائيل على إذن بالتنافس في المسابقة بعد أن وافقت على تعديل كلمات أغنيتها الأصلية (مطر أكتوبر) التي قال اتحاد الإذاعات الأوروبية إنها تشير إلى هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مراقبون إن المتسابق السويسري نيمو هو الأوفر حظا للفوز بالمسابقة هذا العام، يليه الكرواتي بيبي لازانيا، والهولندي جوست كلاين، والإيطالية أنجلينا مانجو.

وسيتعين على الزوار من 89 دولة الذين من المتوقع توافدهم على مالمو المرور عبر نقاط تفتيش تشبه تلك الموجودة في المطارات عند دخولهم المسارح الموجودة في المدينة.

وقالت بيترا ستينكولا قائدة شرطة مالمو “الوضع في جميع أنحاء العالم معقد، وكذلك الوضع الأمني في السويد مختلف”. وأضافت “نحن مستعدون لأي شيء قد يحدث”.