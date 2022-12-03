السويد تسلم تركيا رجلا كرديا متهما بصلات بالإرهاب

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية (السبت 3-12-2022) بأن السويد سلمت أمس الجمعة رجلا كرديا متهم بأن له صلات بالإرهاب إلى تركيا في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة الضغط على ستوكهولم لتلبية مطالبها مقابل نيل عضوية حلف شمال الأطلسي.

طلب محمود تات اللجوء إلى السويد في عام 2015 بعد أن حُكم عليه في تركيا بالسجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) إن تات نُقل إلى سجن في إسطنبول اليوم السبت. ولم يتسن الاتصال بالسلطات السويدية على الفور للتعليق.

تقدمت السويد وفنلندا في مايو آيار بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن تركيا، التي اتهمت البلدين بإيواء مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور لديها وجماعات أخرى، اعترضت على الطلب.

وقالت تركيا يوم الأربعاء إن السويد وفنلندا أحرزتا تقدما في سبيل نيل عضوية حلف شمال الأطلسي، لكن عليهما بذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب أنقرة المتعلقة بالتصدي للإرهاب.

وتريد أنقرة أشخاصا أخرين على صلات مزعومة بفتح الله كولن، رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 ضد أردوغان.

وتنفي ستوكهولم وهلسنكي إيواء مسلحين لكنهما تعهدتا بالتعاون مع أنقرة لمعالجة مخاوفها الأمنية بالكامل وكذلك رفع الحظر على تصدير أسلحة إليها.

ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بالإجماع مما يعني أن كلا البلدين بحاجة لموافقة جميع دوله الأعضاء، وعددها 30. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تعارض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.