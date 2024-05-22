السويد تضع خطة لدعم أوكرانيا بقيمة 7 مليارات

قالت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، إنها اتفقت مع حزبها المساند على إطار عمل لتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بإجمالي 75 مليار كرونة سويدية (7.01 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وأضافت في بيان “لتعزيز الدعم السويدي لأوكرانيا، وزيادة التوقعات على المدى الطويل، وافقت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد على وضع إطار عمل للدعم العسكري لأوكرانيا لما بين عامي 2024 و2026”.

وذكرت أن المبلغ الإجمالي، 75 مليار كرونة، سيُقسم بالتساوي على الأعوام الثلاثة. وتابعت أن الزيادة المقترحة، وهي إجمالي الدعم العسكري وأشكال الدعم الأخرى لأوكرانيا، ستصل إلى 100 مليار كرونة.

وأضافت أن الدعم العسكري بموجب إطار العمل الجديد ربما يتضمن تقديم عتاد دفاعي وإسهامات مالية ودعم مالي لشراء العتاد الدفاعي.