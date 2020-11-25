السويد تطالب إيران بإلغاء حكم إعدام الطبيب أحمد رضا جلالي

طالبت السويد إيران إلى إالغاء حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب السويدي الإيراني الأصل أحمد رضا جلالي “بتهمة التجسّس”.

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، آن لين، الثلاثاء، أنها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني، محمد جواد ظريف، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي “بتهمة التجسّس”.

وكتبت، الوزيرة، على تويتر أنها أجرت الاتصال بعد معلومات بأن طهران تستعد لإعدام الطبيب. وأضافت: “تدين السويد عقوبة الإعدام وتسعى إلى عدم تطبيق الحكم بحق جلالي”.

وجلالي، الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم، أوقف في أبريل 2016 خلال زيارة لوطنه.

وأدين بأنه سلم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) معلومات عن خبيرين نوويين إيرانيين أدّت إلى اغتيالهما.

وخلال اعتقاله، منحته ستوكهولم الجنسية السويدية، في فبراير 2018، بعد أشهر من تأييد المحكمة العليا الإيرانية الإعدام.

وأكد جلالي أنه حكم عليه لرفضه “التجسس” لصالح طهران عندما كان يعمل في أوروبا.

وأعلنت زوجته، الثلاثاء، أنه أبلغها بأنه نقل إلى سجن آخر ووضع في الحبس الانفرادي، ما يعني أن إعدامه بات وشيكا”.

وقالت باربرو إلم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية، لوكالة فرانس برس إن الوزارة على علم بالتقارير الواردة بشأن “تنفيذ وشيك للحكم”.

وأضافت “نحاول جلاء صحة المعلومات ونناقش الموضوع باستمرار مع ممثّلي السلطات الإيرانية”.

والثلاثاء، كررت منظمة العفو الدولية مناشدتها المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ حياة الطبيب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أمنستي”، ديانا الطحاوي، في بيان “ندعو أعضاء المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوري، بما في ذلك من خلال سفاراتهم في طهران، لإنقاذ حياة أحمد رضا جلالي قبل فوات الأوان”.