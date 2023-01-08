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السويد تعتبر شروط تركيا للموافقة على الانضمام إلى الناتو "مبالغاً فيها"

منذ 39 دقيقة
تركيا - السويد

تركيا - السويد

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قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيشون (الأحد 8-1-2023) إن بلاده واثقة من أن تركيا ستوافق على طلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها تلبية جميع الشروط التي تضعها أنقرة لدعم الطلب.

وذكر كريستيشون في مؤتمر بالسويد “تؤكد تركيا أننا فعلنا ما قلنا إننا سنفعله، لكنهم أيضا يقولون إنهم يريدون أشياء لا يمكننا منحها لهم أو لا نريد ذلك”.

ووقعت فنلندا والسويد اتفاقية ثلاثية مع تركيا في 2022 تهدف إلى تجاوز اعتراضات أنقرة على عضويتهما بحلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان في مايو أيار بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.

ومن بين النقاط العالقة تسليم أشخاص تعتبرهم تركيا إرهابيين. وعبرت أنقرة عن خيبة أملها من قرار في أواخر العام الماضي صدر عن محكمة سويدية عليا يوقف طلب تسليم صحفي يُشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة.

    المصدر :
  • رويترز

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