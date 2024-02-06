السويد تعتزم إغلاق تحقيقاتها في انفجارات نورد ستريم

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير، أن السويد تعتزم إغلاق تحقيقاتها في الانفجارات التي وقعت عام 2022 وألحقت أضرارا بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز تحت بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا وذلك بعد عدم تمكنها على ما يبدو في تحديد هوية المشتبه به.

ووفقا لصحيفتي زود دويتشه تسايتونج ودي تسايت ومحطتي إن.دي.آر ودبليو.دي.آر، فإن المدعي العام الذي يقود التحقيق السويدي سيعلن وقف التحقيق قريبا.

وقال المدعي العام السويدي ماتس ليونجكفيست لرويترز اليوم الثلاثاء دون الخوض في تفاصيل “سأتخذ قرارا غدا ولن أستطيع أن أخبركم الآن بطبيعة هذا القرار.. الأمر يخضع للتنسيق لأسباب مختلفة ولا أستطيع أن أقول المزيد الآن”.

ولأن الانفجارات وقعت في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمرك، فإن كلا البلدين يجريان تحقيقات، إلى جانب ألمانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن انتهاء التحقيق السويدي لن يكون له أي تأثير على الإجراءات في ألمانيا.