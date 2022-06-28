السويد تعلن إحراز تقدم في المحادثات مع تركيا

رأت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند الثلاثاء الواقع في 28 حزيرن أن المفاوضات التي تهدف إلى التغلب على اعتراضات تركيا على محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قد أحرزت تقدما، ومن الممكن أن تتحقق انفراجة في قمة الحلف الحالية في مدريد.

وأبلغت ليند صحيفة محلية: “نحن مستعدون لاحتمال حدوث شيء إيجابي اليوم، لكنه قد يستغرق وقتا أطول”.

وأضافت: “في هذه الحالة سنتحلى بالصبر وسنواصل المناقشات حتى بعد القمة”.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الثلاثاء إن هناك مزيدا من التفاهم المتبادل إلى حد ما بين فنلندا وتركيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنه لم يكن متفائلا ولا متشائما فيما يتعلق بنتائج المفاوضات الجارية مع تركيا بشأن طلب فنلندا الانضمام إلى التحالف العسكري، وهو أمر عارضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.