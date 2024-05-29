الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السويد تعلن عن حزمة دعم عسكري بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا

منذ 44 دقيقة
علم السويد

علم السويد

A A A
طباعة المقال

قالت حكومة السويد اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إنها سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 13.3 مليار كرونة سويدية (1.3 مليار دولار) إلى أوكرانيا، وهي أكبر حزمة تقدمها حتى الآن لدعم كييف في الحرب ضد الغزو الروسي.

وأعلن وزير الدفاع بول يونسون في مؤتمر صحفي أن الحزمة ستساعد في تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتشمل طائرات الإنذار المبكر والتحكم إيه.إس.سي 890 التي تصنعها شركة ساب.

وقالت الحكومة السويدية الأسبوع الماضي إنها وافقت على تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا يبلغ إجمالا 75 مليار كرونة سويدية (7.1 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف
ماذا علق وزير الدفاع الروسي الجديد على القتال في أوكرانيا؟
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
أسهم أوروبا تتراجع مع تجدد المخاوف بفعل ارتفاع عوائد السندات
فلاديمير بوتين
بوتين يعين حارسه الشخصي السابق أمينا عاما لمجلس الدولة

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!