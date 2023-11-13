السويد تعلن مغادرة بعض مواطنيها قطاع غزة

أكدت الخارجية السويدية في بيان لها، الاثنين، عبور المواطنين السويديين من معبر رفح الحدودي. وقالت الخارجية السويدية أن موظفين من السفارة السويدية في القاهرة متواجدون في رفح “لتلقي وتقديم الدعم القنصلي” من الجانب المصري.

ونشر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية بيان قال فيه نؤكد مغادرة المواطنين السويدية لغزة عبر معبر رفخ ولكننا في الوقت الحالي، لا يمكننا إعطاء رقم محدد حول عدد المغادرين.

كما تم تعزيز السفارة السويدية في القاهرة بموظفين إضافيين من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة السويدية ووزارة الهجرة ذوي خبرة في الرعاية الصحية لمساعدة السويديين المغادرين من غزة.

كما نظمت سفارة السويد مع سفارات الدول الأوروبية المتضررة رحلات مشتركة بالحافلات لنقل المواطنين الأوروبيين من رفح إلى القاهرة لمواصلة السفر إلى السويد ودول أوروبية أخرى.

وكتبت وزارة الخارجية: “توجد رحلات جوية تجارية من القاهرة ويمكن حجز الرحلات ودفع ثمنها على الفور من قبل المسافرين”، مؤكدة أن كل شخص يتحمل مسؤوليته الخاصة في حجز رحلته على الفور.

ويمكن للسويديين الذين حصلوا على إذن بمغادرة غزة البقاء في مصر لفترة محدودة.