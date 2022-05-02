السويد تعيد فتح سفارتها في كييف الأربعاء

قالت وزيرة الخارجية السويدية على تويتر اليوم الاثنين إن السويد ستعيد فتح سفارتها في كييف يوم الأربعاء بعد إغلاقها مؤقتا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتبت الوزيرة آن ليندي على منصة التواصل الاجتماعي تقول إن “السويد ستواصل الوقوف مع أوكرانيا، ويسعدها عودة الوجود الدبلوماسي السويدي في أوكرانيا …”.

الدنمارك والمجر تعيدان فتح سفارتيهما في كييف

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الاثنين إن المجر أعادت نقل سفارتها في أوكرانيا من لفيف إلى كييف مع استمرار تحسن الوضع الأمني ​​في العاصمة.

وفي مقطع فيديو على فيسبوك، أضاف سيارتو أن هذه الخطوة اكتملت في مطلع الأسبوع وأن السفارة في كييف بدأت عملها بالفعل.

وأعلن وزير خارجية الدنمارك، جيبي كوفود، اليوم الاثنين، إعادة فتح سفارة بلاده في كييف، كبادرة دعم لأوكرانيا.

وأوضح كوفود في بيان صادر عن وزارته، خلال زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، أن “إعادة فتح أبواب السفارة الدنماركية اليوم في كييف يشكل بادرة قوية ترمز إلى دعم أوكرانيا وشعبها”.

وكانت السفارة أغلقت موقتا بسبب الوضع الأمني في كييف، وغادر الدبلوماسيون الدنماركيون بعدما أقاموا ممثلية مؤقتة في مدينة لفوف، في غرب أوكرانيا، حسبما أعلنت كوبنهاغن في 24 فبراير.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، زارت كييف في 21 أبريل، تزامنا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأعلنت فريدريكسن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قدرها 600 مليون كورونة (80,6 مليون يورو) ما رفع إجمالي هذه المساعدة إلى مليار كورونة.