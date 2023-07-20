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السويد تغلق سفارتها في العراق حتى إشعار آخر

منذ ساعتين
متظاهر يحمل نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة السويد في بغداد

متظاهر يحمل نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة السويد في بغداد (رويترز)

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أعلنت السويد (الخميس 20-7-2023) إغلاق سفارتها في العراق وتعليق خدماتها حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التظاهرات وإحراق مبنى السفارة في بغداد.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم ، الخميس إن اقتحام سفارة بلاده في بغداد الذي وقع في وقت سابق “غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف في بيان “من الواضح أن السلطات العراقية تخفق بشكل خطر في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية أدانت اليوم الخميس  “بأشد العبارات حادثة حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحكومة أمرت الجهات الأمنية بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة مرتكبيها.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية السويدية أن العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد “في أمان” بعد اقتحام السفارة وإضرام النار فيها احتجاجا على احتمال حرق مصحف في السويد اليوم الخميس.

كما قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية لرويترز إن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.

وكانت وكالة الأنباء السويدية تي.تي قد ذكرت أمس الأربعاء أن الشرطة السويدية وافقت على طلب لتنظيم تجمع عام خارج السفارة العراقية في ستوكهولم اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن الطلب جاء فيه أن مقدمه يسعى لحرق مصحف والعلم العراقي.

وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو نشرتها المجموعة الشهيرة على تيليجرام وهي (واحد بغداد)، تجمع أشخاص حول السفارة في حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس (2200 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء) وترديدهم هتافات مؤيدة للصدر واقتحامهم مجمع السفارة بعد ساعة تقريبا.

وهتف المحتجون “نعم، نعم للقرآن”.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت لاحقا دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة ومحتجين يقفون على سطحه. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع.

    المصدر :
  • وكالات

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