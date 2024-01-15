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الخارجية السويدية تقول إن أحد مواطنيها اعتُقل في إيران

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2024 10:43 مساءً
علم السويد

علم السويد

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قالت وزارة الخارجية السويدية الاثنين إن رجلا سويديا في العشرينيات من عمره اعتُقل في إيران في وقت سابق هذا الشهر وهو محتجز حاليا.

ورفضت الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن الاعتقال.

والعلاقات بين السويد وإيران متوترة منذ 2019 عندما ألقت ستوكهولم القبض على مسؤول إيراني سابق لدوره في عمليات إعدام جماعي وتعذيب لسجناء سياسيين في الثمانينيات.

وقالت الوزارة لرويترز عبر البريد الإلكتروني “السفارة في طهران على اتصال بالسلطات المحلية. وزارة الخارجية على اتصال بأقارب (المعتقل) في السويد”.

وكانت إيران قالت في أواخر ديسمبر\كانون الأول إنها ستواصل السعي للإفراج عن المسؤول الإيراني السابق المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في السويد.

وبدأت إيران في ديسمبر\كانون الأول محاكمة المواطن السويدي، يوهان فلوديروس، وهو موظف في الاتحاد الأوروبي مسجون منذ أبريل\نيسان 2022. وهو متهم بالتجسس لصالح إسرائيل و”الإفساد في الأرض”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وطالب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بالإفراج الفوري عن يوهان فلوديروس في 11 ديسمبر من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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