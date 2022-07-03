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السويد تمتنع عن نفي تعهدات بتسليم مطلوبين لتركيا

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2022 6:26 مساءً
رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون

رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون

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لم توافق تركيا على انضمام السوبد وفنلندا للناتو دون مقابل، امتنعت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الأحد، عن نفي تصريحات لتركيا عن وعود بترحيل أشخاص تطالب أنقرة بتسليمهم لها في إطار مساعي ستوكهولم للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورغم أسئلة الصحفيين وهواجس اللاجئين الأكراد والأتراك في السويد، امتنعت أندرسن عن تأكيد مسألة تقديم مثل هذا الالتزام لأنقرة كي ترفع اعتراضاتها على عضوية السويد.

وقالت: “أنا وزيرة منذ ثماني سنوات، ولم أفصح مطلقا عما يُقال في غرف المفاوضات”.

وأضافت: “ذلك يضعني في وضع صعب نوعا ما في الوقت الحالي”.

ووقّعت ستوكهولم وهلسنكي الثلاثاء الماضي خلال قمة للناتو في مدريد اتفاقية تتضمن موافقة الدولتين على النظر في طلبات تسليم صادرة عن تركيا “على وجه السرعة وبدقة”.

ولم يُقدم أي تعهد بإجراء عمليات تسليم، وتقول السويد وفنلندا إن ذلك يعود للسلطات والمحاكم المستقلة.

غير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الخميس في ختام قمة للحلف الأطلسي إن السويد قطعت “وعدا” بتسليم “73 إرهابيا” وهدد بعرقلة عضويتها في الناتو في حال عدم تنفيذ ذلك.

وبعد سؤالها مرارا الأحد بشأن تقديم مثل ذلك الوعد، كررت أندرسون مجددا موقف ستوكهولم.

وقالت إن السويد ستستمر في احترام القوانين الوطنية والدولية، مؤكدة أن أي مواطن سويدي لن يتم تسليمه وأن القرار يعود السلطات والقضاء المستقل.

وأضافت أن “غير المتورطين في أنشطة إرهابية، ينبغي عليهم عدم القلق”.

وهذا أول مؤتمر صحفي لرئيسة الحكومة السويدية منذ عودتها من القمة، وجاء خلال زيارتها جزيرة جوتلاند الواقعة في بحر البلطيق.

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