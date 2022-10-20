الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السويد تنتظر "الضوء الأخضر" من تركيا للانضمام إلى الناتو

منذ 9 دقائق
علما السويد وتركيا

علما السويد وتركيا

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الوزراء السويدي “أولف كريسترسون” استعداده للتوجه “على الفور” إلى تركيا للحصول على ضوء أخضر من أنقرة لانضمام بلاده إلى حلف الناتو.

وقال كريسترسون في بروكسل: “أرسلت إشارة إلى الحكومة التركية لأبلغها أننا مستعدون للذهاب إلى أنقرة على الفور، وسأفعل ذلك عندما يكون الأمر ممكنًا لهم أيضا”.

وأضاف “أعتقد أنني سأكون قادرًا على أن أحمل رسالة مصالح مشتركة، والسويد وفنلندا قادرتان على أن تثبتا أنهما تقومان بالفعل بما وعدتا به وما هو في مصلحة الدول الثلاث”.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” صرّح خلال الشهر الجاري بأنه لن يصادق على طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو إلى أن “يتم الوفاء بالوعود” التي قطعها البلدان.

ويتهم أردوغان البلدين بحماية المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تعتبرهما تركيا إرهابيين.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

غينيا.. احتجاجات مناهضة للحكومة تُسفر عن وقوع إصابات
الاحتجاجات الغاضبة تتواصل في إيران
إنتفاضة إيران
إيرانية ترفض ميدالية ذهبية احتجاجًا على معاملة النساء في بلادها
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز
بايدن معلّقًا على استقالة تراس: الولايات المتحدة وبريطانيا حلفاء أقوياء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
ليونيل ميسي
الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم