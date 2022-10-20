السويد تنتظر "الضوء الأخضر" من تركيا للانضمام إلى الناتو

أعلن رئيس الوزراء السويدي “أولف كريسترسون” استعداده للتوجه “على الفور” إلى تركيا للحصول على ضوء أخضر من أنقرة لانضمام بلاده إلى حلف الناتو.

وقال كريسترسون في بروكسل: “أرسلت إشارة إلى الحكومة التركية لأبلغها أننا مستعدون للذهاب إلى أنقرة على الفور، وسأفعل ذلك عندما يكون الأمر ممكنًا لهم أيضا”.

وأضاف “أعتقد أنني سأكون قادرًا على أن أحمل رسالة مصالح مشتركة، والسويد وفنلندا قادرتان على أن تثبتا أنهما تقومان بالفعل بما وعدتا به وما هو في مصلحة الدول الثلاث”.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” صرّح خلال الشهر الجاري بأنه لن يصادق على طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو إلى أن “يتم الوفاء بالوعود” التي قطعها البلدان.

ويتهم أردوغان البلدين بحماية المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تعتبرهما تركيا إرهابيين.