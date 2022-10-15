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السويد: نتعاون مع الدنمارك وألمانيا بشأن التحقيق في حادث "السيل الشمالي"

منذ 11 دقيقة
صورة تظهر تسربًا من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

صورة تظهر تسربًا من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

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أعلنت السويد أنها تتعاون مع الدنمارك وألمانيا في التحقيق في حادث التخريب المحتمل لأنابيب الغاز “السيل الشمالي” في بحر البلطيق.

وقالت القائمة بأعمال رئيس الحكومة السويدية “ماغدالينا أندرسون”، تعليقًا على المعلومات السابقة حول رفض السويد التعاون مع الدنمارك وألمانيا في التحقيق، إن “هذه المعلومات غير صحيحة، حسبما أفهم. ونحن نعمل مع ألمانيا والدنمارك بشأن هذه القضية”.

وكان المدعي السويدي “ماتس يونغكويست”، المشارك في التحقيق، قد صرّح في وقت سابق بأن ستوكهولم رفضت مقترح الوكالة الأوروبية لأجهزة العدل (يوروجاست)، بشأن تشكيل فريق مشترك للتحقيق في التخريب المحتمل في أنابيب الغاز، نظرًا لحساسية المعلومات.

وأضاف المدعي أن السويد تخلت عن الخطة لتشكيل فريق تحقيق مشترك مع الدنمارك وألمانيا.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن إجراء الدول الثلاث تحقيقات منفصلة خاصة بها في الحادث، وأن السويد رفضت تقديم نتائج تحقيقاتها لألمانيا والدنمارك.

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