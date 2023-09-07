السويد: ننتظر تصديق تركيا على انضمامنا لحلف الأطلسي

قال وزير الخارجية السويدى توبياس بيلستروم الخميس إن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنتظر أن تبدأ تركيا عملية التصديق على طلبها.

وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب.

وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي في ريجا بعد اجتماعات لوزراء خارجية دول الشمال ودول البلطيق “نحن مستعدون تماما وننتظر بدء عملية التصديق في أنقرة”.

وتأمل ستوكهولم أن تصدق أنقرة على العضوية عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أكتوبر\تشرين الأول، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة للحلف في يوليو\تموز.