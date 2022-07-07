السويد.. نوّاب يحملون أعلام حزب العمال الكردستاني والحكومة تندّد

انشغلت السويد في الفترة الأخيرة بإجراءات الانضمام الى حلف الناتو العسكري الى جانب جارتها فنلندا. غير أنّ الدولتين اصطدمتا بحاجز المعارضة التركية، اذ رفض رئيس تركيا – الدولة العضو في الحلف – “رجب طيب أردوغان” دخول الدولتين بسبب مزاعم أنهما تدعمان حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيًا في تركيا.

وبعد مفاوضات ومحادثات في هذا الشأن، لان الموقف التركي ووافقت أنقرة على انضمام الدولتين الأوروربيتين، شرط العمل على الضمانات التي طالبت بها تركيا.

في هذا الاطار، دانت رئيسة الحكومة السويدية، ماغدالينا أندرسون، التقاط نواب يساريين صورًا لأنفسهم حاملين أعلام “حزب العمال الكردستاني”، ومنظمات كردية أخرى تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقالت أندرسون لوكالة الأنباء السويدية “تي تي” إنّ “حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية، ليس فقط في السويد إنما في الاتحاد الأوروبي بأسره والتقاط الصور مع تلك الأعلام عمل غير لائق على الإطلاق”.

وأطلق الحلف الأطلسي الثلاثاء 5 تموز رسميا عملية ضم كل من السويد وفنلندا إلى صفوفه بعد التوصل لاتفاق مع تركيا التي كانت قد عطلت بدء عملية انضمام البلدين الاسكندنافيين للحلف.

وكان إردوغان قد اتهم البلدين بتقديم ملاذ آمن لناشطين في حركات كردية متمردة، وخصوصا “حزب العمال الكردستاني” المحظور والذي سعى إردوغان إلى سحقه، كما اتهمهما بتشجيع “الإرهاب”.

كذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر نوابًا من حزب اليسار، الذي يعارض قرار السويد طلب الانضمام للأطلسي، حاملين أعلامًا لـ”حزب العمل الكردستاني” و”لوحدات حماية الشعب” و”وحدات حماية المرأة”، وهي حركات تعتبرها أنقرة كلها مجموعات إرهابية.

والتقطت الصور خلال تجمّع حزبي يقام سنويا في جزيرة غوتلاند.

يذكر أن حزب اليسار السويدي غير مشارك في الحكومة لكنّه يساهم في دعم حكومة أندرسون.