السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاماً

أيّد الناخبون السويسريون رفع سن التقاعد لدى النساء إلى 65 عامًا بنسبة 50,6%، بحسب نتائج نهائية للاستفتاء نُشرت الأحد 25\9\2022.

وبعد محاولتين فاشلتين في 2004 و2017، حصلت السلطات على ما يكفي من الأصوات لفرض “الاستقرار” في نظام ضمان الشيخوخة الذي يتعرض لضغوط كبيرة، فيما متوسط العمر المتوقع يزيد وجيل فورة الولادات بدأ يبلغ سن التقاعد.

وينص أكثر أجزاء الاصلاح المقترح إثارة للجدل على أن تعمل النساء كما الرجال حتى سن الخامسة والستين، قبل إمكان الحصول على معاش تقاعدي كامل. وتتقاعد النساء راهنا في الرابعة والستين.

وكان البرلمان أقر العام الماضي التدابير الرئيسية في إصلاح نظام التقاعد هذا والتي تشمل أيضا رفع الضريبة على القيمة المضافة (أقرت في استفتاء الأحد بنسبة 55%). لكن الأحزاب والنقابات اليسارية نددت بهذا الإصلاح معتبرة انه “يأتي على حساب النساء” ودفعت تاليا إلى تنظيم استفتاء.