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السياحة المغربية: 14.5 مليون سائح دخل البلاد في 2023

منذ 8 دقائق
السياحة في المغرب

السياحة في المغرب

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أكّدت “فاطمة الزهراء عمور” والتي تشغل وزيرة السياحة المغربية، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، أن القطاع السياحي المغربي يشهد انتعاشا فاق توقعات الحكومة.

وبحسب الوزيرة المغربية فإن البلاد سجلت 14.5 مليون سائح في 2023 أي بزيادة مليون سائح عن الرقم الذي كان متوقعا.

وأضافت الوزيرة في عرض لها أمام لجنة بمجلس النواب، إن الوصول إلى هذا العدد يعني أيضا زيادة بمقدار 34 بالمائة مقارنة بعام 2022، و12 بالمائة مقارنة مع 2019.

كما زادت عائدات السياحة بنسبة 12 بالمائة إلى 105 مليار درهم (10.3 مليار دولار) ارتفاعا من 93.6 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة “اتخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب” وأن المغرب “يسعى إلى دخول نادي أول 15 وجهة سياحية في العالم في أفق 2030”.

كانت عمور قد أعلنت في وقت سابق أمام مجلس النواب أن المغرب أبرم عقودا مع مستثمرين عالميين لإعادة هيكلة وفتح فنادق مغلقة بأغادير وورزازات في الجنوب، وذلك استعدادا لاحتضان بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.

وأوضحت أن الحكومة بدأت بهاتين المدينتين “نظرا للنسبة الكبيرة من الفنادق المغلقة بهما”، وستعمل على “فتح عدد من الفنادق المغلقة بعدد من المدن المغربية”.

ويستهدف المغرب استقبال 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 مع إطلاق مسارات طيران جديدة، و26 مليونا بحلول عام 2030 عندما يشارك في استضافة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.

    المصدر :
  • رويترز

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