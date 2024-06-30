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السياسي اليميني المتطرف بارديلا يبدي استعداده لتولي رئاسة وزراء فرنسا

منذ 31 دقيقة
جوردان بارديلا

جوردان بارديلا (رويترز)

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أبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا، (الأحد 30-6-2024) استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز حزب التجمع الوطني الذي ينتمي إليه بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.

وأضاف بارديلا “سأكون رئيس وزراء ‘يؤمن بالتعايش’، أحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكن لن أتنازل عن السياسات التي سننفذها”.

ويتجه حزب التجمع الوطني على ما يبدو للفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

في سياق متصل، قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا إن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون “قُضي عليه تقريبا” خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي تقدم فيها حزبها بحصوله على نحو 34 بالمئة من الأصوات.

    المصدر :
  • رويترز

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