السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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السيسي: إذا اتسع نطاق الصراع فالمنطقة ستصبح قنبلة موقوتة

منذ 9 دقائق
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه إذا اتسع نطاق الصراع فالمنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذي الجميع.

فقد شنت إسرائيل غارات عنيفة على مناطق متعددة في القطاع شمالاً وجنوباً، مع وتيرة أكثر فتكاً في المناطق الشمالية، شاركت فيها نحو 100 طائرة بحسب ما أكد الجيش الإسرائيلي، مستهدفة 150 هدفاً تحت الأرض.

كما توغلت مجموعات من قواتها البرية داخل القطاع عبر 3 محاور، من بيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج، واشتبكت مع عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحماس.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أن العملية مستمرة وأن قواته التي دخلت شمال غزة لا تزال في الميدان، في اختبار على ما يبدو “للاجتياح” المرتقب وفق ما رأى عدد من الخبراء والمحللين العسكريين.

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