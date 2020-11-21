السيسي: الاقتصاد المصري أبدى صلابة في مواجهة كورونا

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم السبت، ان اقتصاد مصر حقق مؤشرات إيجابية العام الحالى،رغم أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.

وهنأ السيسي الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التداعيات السلبية لأزمة الفيروس.

وقال الرئيس السيسي فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر “أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، رغم تداعيات أزمة كورونا الشديدة، وهي الجهود التى أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن اداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات”

وتابع” أبدى الاقتصاد صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى”

وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.

وأوضح بيان صندوق النقد أن شريحة تبلغ 1.6 مليار دولار سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال “حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.”

وتابع” مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019″

وأكد صندوق النقد أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل”

وقال البنك المركزي المصري إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار، بحسب “العين الاخبارية”.