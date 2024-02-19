السيسي: تراجعت إيرادات قناة السويس بين 40 و50% بسبب الأحداث العالمية

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إيرادات قناة السويس تبلغ 10 مليارات دولار سنويا، وتراجعت بنسبة بين 40 و50% بسبب الأحداث العالمية.

وقال السيسي في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”: “يصعب على دول في إفريقيا ومنها مصر أن تضع تعهدات لخفض الانبعاثات لأنها تحتاج تمويلا ضخما”.

وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت وكالة “بلومبيرغ إنتليجنس” قبل أيام ، أن تتراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 44% خلال شهر يناير الماضي، على أساس سنوي، وذلك بسبب تهديد حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث قامت أكبر شركات الشحن في العالم بتحول مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتجنب هجمات الحوثيين.

وتعتقد شركة الشحن العالمية “ميرسك”، أن تحويل مسار سفنها بعيدا عن مضيق باب المندب يمكن أن يستمر حتى النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدة أنه ينبغي على العملاء أن يضعوا في حسبانهم “دمج وقت الرحلات الأطول في سلاسل التوريد الخاصة بهم”.

وبعد تعليق جميع عملياتها في البحر الأحمر بداية من 26 يناير الماضي، زادت الشركة من القدرة الاستيعابية لسفنها، للتعويض عن زيادة الوقت المقدر للوصول بعد أن قررت التوجه في المسار الأبعد حول القارة الإفريقية.

وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال القمة العالمية للحكومات في دبي خلال الأسبوع الماضي ، “نرى الآن خطر امتداد رقعة الصراع في قناة السويس”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة.

وتابعت “لكن إذا حدثت تداعيات أخرى غير مقصودة فيما يتعلق بجهة القتال، فقد يصبح الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم برمته”.