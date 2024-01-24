السيسي: سنتجاوز الأزمة.. والمشروعات العملاقة ستوفّر ملايين الوظائف

توجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مواطنيه اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنّهم لا يزالون يأكلون ويشربون رغم ارتفاع الأسعار، مدافعًا عن مشروعات عملاقة، قال إنها توفر ملايين الوظائف.

يأتي ذلك فيما يزداد نقص العملة الأجنبية المستمر منذ فترة طويلة سوءًا مع تراجع إيرادات قناة السويس، وأدى إلى إغلاق متاجر في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، وتسبب في فرض قيود جديدة على حدود سحب بطاقات الائتمان.

وتراجع التضخم على نحو طفيف من مستوياته القياسية في العام الماضي لكنّه لا يزال يتجاوز 30 بالمئة.

وألقى السيسي باللوم في نقص العملة على اعتماد البلاد على الاستيراد منذ عقود، الذي قال إنه يحتاج مليار دولار شهريًا للسلع الأساسية خاصة القمح والزيوت النباتية، ومليار دولار أخرى للوقود.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة عيد الشرطة (يوم الشرطة) في القاهرة: “أنا بقدم خدمات ببيعها للناس بالجنيه وأنا بضطر إني أجيبها بالدولار”.

وأضاف: “كل حاجة تهون إلا بلدنا، يعني مش هناكل؟ ما حنا بناكل، مش هنشرب؟ ما احنا بنشرب وكل حاجة ماشية، طب غالية أو بعضها مش متوفر”؟

ومضى قائلًا: “بيقولي بس الدنيا غالية، هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش، لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي”.

هذا وتحاول مصر إحياء وتوسيع برنامج بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن من أجل تنفيذ البرنامج، تتعرض البلاد لضغوط للسماح بتعويم عملتها وتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقليص دور الجيش والدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وتواجه الحكومة جدول سداد ديون تراكمت في السنوات الأخيرة مع شروع مصر في مشاريع ضخمة مكلفة، بما في ذلك عاصمة جديدة قيد الإنشاء شرقي القاهرة.

وقال: “اتقال لنا من اقتصاديين كتير إن احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدًا في الاقتصاد بتاعنا، وما بقولش سر ولا حاجة”.

وأضاف: “وإن احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل.. طب أنا بشغل ٥،٦ مليون قولوا لي، أخلي ده يقفل ويروّح”؟