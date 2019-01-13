السيسي في الأردن اليوم لبحث العلاقات الثنائية

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يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأردن، اليوم الأحد، لإجراء مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تتناول تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين، حيث من المقرر أن تشهد مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية ودفعها في مختلف المجالات.

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وأضاف أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

 

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد

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