الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السيسي: قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع قيادة الدول

17 - يونيو - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسؤولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة، وغير منسجمة مع توجهاتها، ولذلك فهناك أهمية كبرى لدور الإعلام الرشيد في هذا الإطار، لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية.

وأكد السيسي خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر على “مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائما لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد”.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن السيسي أكد حرص مصر على “تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظرا لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية”.

وتابع: “يتم ذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة، ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كليا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية”.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خسائر روسية كبيرة جراء قصف أوكراني مركز على مناطق محتلة جنوب البلاد
    رجال الإطفاء في البرتغال في مواجهة موجة شديدة من الحرائق
    حالة تأهب قصوى في البرتغال.. الحرائق تتأجج ودرجات الحرارة تتجاوز الـ40
    البنك المركزي الروسي
    عكس التوقعات.. البنك المركزي الروسي يرى علامات على استقرار الاقتصاد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما