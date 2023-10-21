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السيسي: لم نغلق معبر رفح في أي لحظة

منذ 50 دقيقة
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في “قمة القاهرة للسلام” بوضوح استهداف المدنيين المسالمين والإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقال السيسي: “لم نغلق معبر رفح في أيّ لحظة ولكن القصف الإسرائيلي المستمرّ للجانب الفلسطيني أعاق المساعدات واتفقت مع بايدن على تشغيل المعبر بشكلٍ مستدام”.

وأضاف: “تصفية القضية الفلسطينيّة من دون حلّ عادل لن تحدث وفي كلّ الأحوال لن تحدث على حساب مصر أبداً وحلّ القضية الفلسطينيّة لا يكون بالتهجير”.

وتابع: “نتابع بدهشة الصّمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة وندين محاولات التهجير القسري”.

وشدد على وجود إحياء الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ويجب إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

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