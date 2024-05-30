السيسي: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار دولنا

نقلت وسائل إعلام مصرية عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مطالبته المجتمع الدولي وأطرافه “الفاعلة” بالاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية التي وصفها بالغاشمة في قطاع غزة.

ونسبت قناة “القاهرة الإخبارية” للسيسي القول، خلال افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني في بكين، إن المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لما وصفها بأنها حالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم.

ونسبت قناة “إكسترا نيوز” للسيسي القول أيضا “لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا”.

وأكد الرئيس المصري “ضرورة الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة”.

وقال أيضا: “لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية”.

وناشد المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي آخر مستجدات الحرب على غزة أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه “لا يمكن للحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظل غائبة بشكل دائم، ولا يمكن إسقاط حل الدولتين بشكل تعسفي”.

وخلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي، بحضور الرئيس الصيني وقادة أربع دول عربية (مصر والإمارات والبحرين وتونس) ووزراء خارجية ومسؤولين من الجانبين، قال شي إن “الصين تدعم بقوة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة وتؤيد مسعى الفلسطينيين لأن يصبحوا دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة”.

ودعا الرئيس الصيني إلى عقد مؤتمر سلام “واسع النطاق” لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، محذرا من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن “تغيب للأبد”.

وخاطب شي الزعماء العرب في بكين، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، قائلا إن “الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية. لا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد”، داعيا إلى عقد “مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية”.

من جهته، طالب الرئيس المصري بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إن المنطقة تعيش أوضاعا صعبة بسبب حرب إسرائيل على غزة. كما شدد ملك البحرين على تكثيف الجهود للاعتراف بدولة فلسطين.

كما أكد الرئيس الصيني على ضرورة التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.