السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

وحذر السيسي من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية التي تشير التقديرات إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص إليها بالقرب من حدود غزة مع مصر.

كما يحذر مسؤولو الإغاثة من خطر مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع.

وقال السيسي في رسالة مسجلة خلال زيارة لأكاديمية الشرطة “احنا بنتكلم على إن احنا نصل لوقف لإطلاق النار هدنة يعني ونصل إلى أن احنا ندخل أكبر حجم من المساعدات”.

وأضاف أن ذلك سيشمل “علشان نغيث…والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس وأيضا للسماح للناس الموجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا باتجاه الشمال لأماكنهم مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح”.

وقال السيسي “احنا حذرنا من الأمر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة”.

وتحاول مصر، التي تخشى تهجير الفلسطينيين المتجمعين قرب حدودها، مع قطر والولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ودعا وزير الخارجية المصري أمس الخميس إسرائيل إلى فتح المعابر البرية مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات.