السيسي: ممارسات إسرائيل تقوض فرص السلام في الشرق الأوسط

منذ ساعتين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن التصرفات الإسرائيلية الراهنة تقوض مستقبل السلام في الشرق الأوسط وتعرقل أي فرص لإبرام معاهدات جديدة.

وأضاف السيسي، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، موجها رسالته إلى الشعب الإسرائيلي: “ما يجري حاليا لا يهدد أمن الفلسطينيين وحدهم، بل يهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويقوض حتى الاتفاقات القائمة مع بعض دول المنطقة.”

وتنعقد القمة العربية الإسلامية في هذه الأثناء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

