السيسي من الرياض: لتعزيز التعاون الصيني العربي في مواجهة التحديات

على وقع انعقاد قمة الرياض، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن الشراكة تعززت بتلاقي الحضارتين العربية والصينية، مشددًا على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين بكين والدول العربية.

السيسي قال في كلمته أمام القمة العربية الصينية التي عقدت في العاصمة السعودية، إن مصر لم تدخر جهدًا لتطوير هذه الشراكة، وعلى رأسها دعم مبادرة الطريق والحزام، مشددًا على ضرورة زيادة التنسيق مع الصين لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية.

تحديات عالمية

كما أضاف أن السياسات الصينية المتوازنة محط تقدير واحترام في العالم العربي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الصيني العربي لمواجهة التحديات العالمية الكبيرة.

السيسي اعتبر أنّ انعقاد القمة العربية الصينية سيعطي دفعة للعلاقات والعمل المشترك، داعيًا إلى نقل وتوطين التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاقتصادية لدولنا.

تهديد وجودي

كذلك أشار السيسي إلى أن الأمن المائي يشكل تهديدا وجوديا “ويجب وضع القضية على رأس أولويات التعاون”، داعيًا إثيوبيا إلى الانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة.

فيما اقترح الرئيس المصري في كلمته، خفض الديون على الدول الأكثر تضررا من أزمتي الطاقة والغذاء، مؤكدا ضرورة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضررًا.

3 قمم

يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف 3 قمم عقب وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم هي:

قمة سعودية – صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية – صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

تناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في المجالات كافة.