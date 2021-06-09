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السيسي: من الضروري التوصل لاتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

9 - يونيو - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي، أن الرئيس المصري ناقش مع رئيسة تنزانيا سامية حسن تطورات قضية سد النهضة، حيث اكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وتم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الاطراف الثلاثة والحفاظ على الامن المائي لدولتي المصب.

وناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصة من خلال مشروع إنشاء سد “جوليوس نيريري”، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

يذكر أن قضية سد النهضة تشهد حاليا خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول قواعد ملء وتشغيل السد، فيما فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق.

وتؤكد مصر والسودان أن الملء الأحادي للسد يهدد الدولتين، معلنين رفضهما استمرار إثيوبيا في عملية ملء السد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

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