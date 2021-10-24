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السيسي: نتطلع لاتفاقية متوازنة حول سد النهضة بأقرب وقت

24 - أكتوبر - 2021
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى التوصل لاتفاقية “متوازنة وملزمة” بشأن سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت.

وقال السيسي في كلمة خلال فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه”، اليوم الأحد، إن مصر لن تدخر جهداً في دفع أجندة المياه بالأمم المتحدة والمحافل المتعددة الأطراف.

كما أوضح أن بلاده تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا، ولكن مع الحد من الأضرار المائية والبيئية والاقتصادية لسد النهضة على مصر والسودان.

كذلك أشار إلى أن مصر وضعت خطة استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى 2037 بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليار دولار.

تفاوض من سنوات

يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض منذ سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية، بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء.

ويجري ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.

كما تعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

    المصدر :
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