السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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السيسي: ندعم أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

منذ 15 دقيقة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة (رويترز)

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، السبت، عزم بلاده على تطوير الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة

السيسي اعتبر أيضاً إن الأزمات العالمية ازدادت وتهدد بمخاطر انتشار الإرهاب، ويجب أن تكون لدولنا إسهامات حقيقية في مواجهة الأزمات.

وأضاف أنه يجب وضع حد للصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، مشيراً إلى أن “مصر منفتحة على انتهاج سياسات السلام لحل كل الصراعات”، مقترحاً خطة من 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة.

وتطرق السيسي إلى القضية الفلسطينية مشيراً إلى أنه يجب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مشيراً إلى أن إحياء عملية السلام لا يكفي بل يجب التوصل لحل نهائي لا رجعة فيه.

وقال السيسي إنه يجب الاستمرار في مواجهة قوى الإرهاب التي تحظى بدعم من قوى خارجية، لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفروا لها المال والسلاح.

كما شدد على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ للتصدي لأية مخاطر، مضيفاً “ندعم أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل”.

ونوه السيسي إلى أنه يجب إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية وإفريقيا الأكثر تضررا من تغير المناخ.

    المصدر :
  • العربية

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