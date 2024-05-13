الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السيسي: نفكر في زراعة محاصيل أكثر ربحاً من القمح

منذ 4 دقائق
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين: “إن زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح قد تعود بالنفع على البلاد”.

وقال السيسي في حفل بمناسبة موسم حصاد القمح المحلي الحالي “متقوليش النهاردة أنا عندى أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولى بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوى قيمة القمح ثلاث مرات، دا نقاش بنتكلم فيه”.

وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويا. وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وتمثل محدودية الموارد المائية وتزايد عدد السكان تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس
إسرائيل تحتج على تصريحات توكل كرمان في الفاتيكان بشأن غزة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لافروف: إذا أراد الغرب القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة فإن روسيا مستعدة لذلك
مسؤول أوكراني: روسيا توسع جبهة خاركيف مستخدمة مجموعات هجوم صغيرة

الأكثر قراءة

اللبن أو الزبادي
ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
المقلاة الهوائية
عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة