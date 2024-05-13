السيسي: نفكر في زراعة محاصيل أكثر ربحاً من القمح

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين: “إن زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح قد تعود بالنفع على البلاد”.

وقال السيسي في حفل بمناسبة موسم حصاد القمح المحلي الحالي “متقوليش النهاردة أنا عندى أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولى بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوى قيمة القمح ثلاث مرات، دا نقاش بنتكلم فيه”.

وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويا. وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وتمثل محدودية الموارد المائية وتزايد عدد السكان تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر.