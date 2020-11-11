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السيسي: نقف بجانب اليونان ضد أي استفزازات شرق المتوسط

منذ 6 دقائق
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وقوف بلاده بجانب اليونان ضد أي استفزازات شرق المتوسط ، لافتا إلى أن إن العلاقات مع اليونان تتقدم بشكل كبير.

وأشار السيسي إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أمر يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.

وأضاف السيسي خلال قمة مع رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، أن مصر تقف بجانب اليونان ضد أي عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية” تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ”إذن” من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

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