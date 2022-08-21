السيسي وبن زايد يؤكدان أهمية وحدة الصف العربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن اجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

ووصل بعد ظهر اليوم الأحد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الى مطار العلمين حيث كان في استقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.