السيسي يحذر من احتمالات توسع الصراع في المنطقة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2014، من احتمالات توسع الصراع في المنطقة، على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاحتمال “يتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة”.

كما طالب السيسي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات “جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة لدائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع”.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر “بصورة عاجلة”.

وكان السيسي قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن مصر تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات، والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

وأكد أيضا أهمية وقف إطلاق النار في إدخال أكبر حجم من المساعدات إلى غزة، وقال إن “عدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة”.

وجراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقيود إسرائيلية متزامنة يواجه سكان غزة -ولا سيما محافظتي غزة والشمال- مجاعة شديدة، في ظل شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في استشهاد وجرح عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة في القطاع المحاصر، وفق تقارير دولية وأممية.