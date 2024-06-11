السيسي يدعو الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في كلمة للسيسي أنه يطالب “بإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه”.