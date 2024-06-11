الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السيسي يدعو الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة

منذ دقيقتين
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في كلمة للسيسي أنه يطالب “بإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأمريكي "سنتكوم" الجنرال مايكل إريك كوريلا
غزة تحت النار
إسرائيل تكشف النقاب عن زيارة "رسمية" لقائد القيادة المركزية الأمريكية
زيلينسكي في مؤتمر إنعاش أوكرانيا في برلين - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: مؤتمر تعافي أوكرانيا في برلين سيجمع مليارات اليورو
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - رويترز
هاكان فيدان وسيرغي لافروف يبحثان الشؤون الاقتصادية والتطورات في غزة

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟