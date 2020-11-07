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السيسي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

منذ 36 ثانية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، في منطقة مصر الجديدة.

وتشهد مصر، استنفارا أمنيا كبيرا، وانتشارا واسعا لقوات الشرطة، في الشوارع وبمحيط اللجان الانتخابية، لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى السابع والثامن من الشهر الجاري، على أن تعلن النتيجة فى موعد أقصاه، الـ14 من نفس الشهر، ضمن 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

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