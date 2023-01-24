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السيسي يزور الهند الأربعاء

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 24 - يناير - 2023 11:39 صباحًا
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة (رويترز)

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يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة للهند غدا الأربعاء حيث سيلتقي بكبار رجال الأعمال ويكون ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 يناير كانون الثاني.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضا إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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