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السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في القاهرة

منذ ساعتين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، في مطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور مصر لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه “من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية”.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في إطار جولة تشمل أيضا الأردن وتركيا.

ومن المقرر أن يجري الأمير محمد بن سلمان محادثات مع زعماء الدول الثلاث حول تعزيز التعاون الثنائي والأمور ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الجمعة عن زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا يوم الأربعاء.

وفي أواخر أبريل الماضي زار أردوغان السعودية، حيث التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة استغرقت يومين.

وبحث أردوغان خلال زيارته علاقات تركيا مع المملكة، وكذلك سبل زيادة التعاون بين البلدين.

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