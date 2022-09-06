السيسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقصر الاتحادية. حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى مساء أمس الإثنين، بمقر إقامته في القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير شكري على تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين، قبل لقاء القمة الذي يعقد اليوم مع الرئيس المصري.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة إن زيارة الرئيس هدفها تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأن لقاء الرئيسين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويرافق عباس خلال الزيارة وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وعبر عضو المجلس المصري، للشؤون الخارجية السفير رخا حسن، عن اعتقاده بأن القمة المصرية – الفلسطينية، ستتصدى للملفات الرئيسية للقضية الفلسطينية، بداية من تحريك عملية السلام، فضلاً عن تحريك المناخ الإقليمي والدولي لدعم قيام الدولة الفلسطينية.