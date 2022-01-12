السيسي يوجه بإنهاء مراحل إعادة إعمار غزة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بإنهاء جميع المراحل المتبقية من ملف إعادة إعمار قطاع غزة، لافتا أن قطاع غزة يحتاج أكتر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.

وتابع: “كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده”، موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، قائلا: “أرجو إنهاء هذه المراحل، التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقاءنا في قطاع غزة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة النقاشية: “المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم”: “قلنا إنه دايما الناس تشغل المواطنين الموجودين هناك مش هنجيب عمالة يدخلوا القطاع “، موجها نداءً الى الدول المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة الاونروا حتى تستطيع القيام بدورها”.

وشدد الرئيس السيسي على أن بلاده لديها ثوابت أهمها عدم التدخل في شؤون الدول، مؤكدا في الوقت ذاته أن “جميع المؤسسات المصرية متاحة لجميع الأشقاء في مجال بناء القدرات، وأن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الأشقاء”.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ المصرية، وأقيمت ثلاثة نسخ سابقة في 2017 و2018 و2019، شهدت استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم.