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السيسي يُعين وزير الدفاع السابق مساعداً للرئيس في شؤون الدفاع

منذ 33 دقيقة
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي محمد مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

وأدت حكومة جديدة اليمين أمام السيسي اليوم بعد تغييرات واسعة في وزارات رئيسية شملت زكي الذي كان يشغل منصبه منذ 2018.

وعين السيسي الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

كما عين وزيرة التخطيط السابقة هالة حلمي السعيد يونس، التي شاركت في المحادثات مع صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين في السنوات القليلة الماضية، مستشارة لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وكان السيسي قد أعاد تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد إعلان استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

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    المصدر :
  • رويترز

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