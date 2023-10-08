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السيسي يؤكد لعباس دعمه للقضية الفلسطينية

منذ دقيقتين
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه الأخير دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

وشدد السيسي على ضرورة بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

ونوه عباس بأهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للفلسطينيين في القطاع.

وجدد التأكيد على أن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.

وأطلقت حركة “حماس” أمس السبت عملية “طوفان الأقصى” تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة “حماس” وتحويل غزة إلى خراب.

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