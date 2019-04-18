السيطرة على حريق في مضخة بحقل برقان الكويتي

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أعلنت شركة نفط الكویت الخميس عن وقوع حادث حریق محدود في إحدى المضخات بمركز التجمیع 21 في منطقة حقل برقان الكبیر.
وقال نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الإداریة والمالیة بالإنابة المتحدث الرسمي باسم الشركة، عبدالوھاب المذن في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة، إنه فور وقوع الحادث استجابت فرق الطوارئ والعملیات التابعة للشركة إلى الموقع ونجحت في السیطرة
على الحریق خلال زمن قصیر.

وأكد المذن أن الحادث لم یسفر عن أي إصابات بشریة.

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وأشار إلى أنه تم فور السیطرة علیه تفعیل الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث بھدف حصر الأضرار والتحقیق في ملابساته والتعرف على أسبابه.

 

المصدر وكالات

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